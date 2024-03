Veranstaltungen Das plant die Stadt in der „Woche gegen Rassismus“

Das Jugendzentrum „Die Insel“ organisiert die Foto-Aktion „Menschenrechte für Alle“: Junge Menschen und Bewohner des Quartiers können an der Foto-Aktion teilnehmen. Das Ergebnis soll eine besondere Annäherung an die universellen Menschenrechte sein. Alle Fotos werden zum Schluss als Mosaikbild zusammengestellt und ebenfalls am 21. März veröffentlicht.