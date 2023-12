Positionspapier verabschiedet Das plant die CDU für die Kaarster Innenstadt

Die Kaarster CDU hat sich am vergangenen Samstag zusammengesetzt und über ein Strategiepapier zur Zukunft der Kaarster Innenstadt abgestimmt. „Es waren gute, konstruktive Gespräche und viele haben daran mitgewirkt“, erklärt der Stadtverbandsvorsitzende Christian Horn. In dem Papier haben die Christdemokraten sich auf drei Kernpunkte verständigt, die die bisherigen Planungen für die Innenstadt quasi obsolet erscheinen lassen: Die Alte Heerstraße soll so bleiben, wie sie ist, ein potenzieller neuer Baukörper soll so verschieben werden, dass die Straße ihre jetzige Breite beibehält.