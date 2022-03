Angebote in Kaarst : VHS setzt verstärkt auf Kunst, Kultur und Kreativität

Kaarst Das jetzt angelaufene Programm der Volkshochschule unterstreicht vor allem die wichtige Aufgabe der Weiterbildung – danach richten sich die Verantwortlichen auch nach einem neuen Gesetz.

(keld) Zum 1. Januar dieses Jahres ist das novellierte Weiterbildungsgesetz in Kraft getreten, das die Kommunen zur „gemeinwohlorientierten Weiterbildung“ verpflichtet, wie Annette Scherer von der Volkshochschule (VHS) Kaarst-Korschenbroich erläutert. Die pädagogische Mitarbeiterin betont, dass die VHS die Vorgabe der persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung sehr ernst nimmt und es dafür ein „tolles Haus mitten in Kaarst“ gibt: „Wir haben eine neue Küche, einen ebenfalls neuen EDV- und Vortragsraum“, sagt Scherer.

Oder der Kursus „Ordnung schaffen im japanischen Stil“: Das sehr strukturierte Aufräumen verhelfe dazu, selbst neue Ideen zu entwickeln. Im Bereich „Kunst, Kultur und Kreativität“ hat die Anzahl der Kurse deutlich zugenommen. Dort greifen die diversen Teilbereiche ineinander: Kochkurse zum Thema gesunde Ernährung nehmen Erkrankungen mit in den Blick: „Das ist ein wichtiger Auftrag zum Thema Gesundheit“, so Annette Scherer. Und beim Fachgebiet Sport locken neue Sportarten: „Die kann mal einfach mal ausprobieren und überlegen, ob man dabei bleibt“, erklärt die pädagogische Mitarbeiterin.

Der Bereich Beruf und digitale Welt zeichnet sich durch neue Angebote zum richtigen Verhalten in Führungspositionen aus und bietet außerdem Kurse zur Digitalisierung im Alltag als wichtige Hilfe für ältere Menschen an. „Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung von hybridem Unterricht – die Teilnahme ist zeitgleich vor Ort, aber auch von zu Hause am Computer möglich“, erläutert Scherer. Dem kommt die Ausstattung der VHS mit elektronischen Tafeln, stabilem WLAN und PC-Raum entgegen. Eine gewisse Zurückhaltung bei den Buchungen ist noch zu spüren. Das aktuelle Thema Krieg in der Ukraine finde sicher seinen Niederschlag im kommenden Programm und auch im „Café International“, das im Frühjahr wieder stattfinden soll, so Scherer.