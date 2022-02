Wegekreuze und Bildstöcke in Kaarst : „Kreuz im Licht“ erst 2011 errichtet

Das Y-Kreuz in der Mitte des Thywissen-Bildstocks spiegelt sich bei richtiger Sonneneinstrahlung an der Seitenwand wider. Foto: Josef Johnen

Kaarst „Das Kreuz im Licht“ wurde von der Familie Thywissen gestiftet. Es ist der jüngste Bildstock, der auf Kaarster Stadtgebiet steht.

Im Jahr 2011 wurde an der Straße Brücke/Broicherseite in der Nähe des Gestüts Lauvenburg nördlich der A52 und damit in unmittelbarer Nachbarschaft des Lothringer Kreuzes ein weißer Bildstock mit einem Kreuz in der Mitte aufgestellt. Gestiftet wurde er von den Eheleuten Barbara und Heinrich Thywissen. Ausgerichtet ist der erhöhte Bildstock, der auf der Ecke des Grundstücks der Familie Thywissen steht, in südwestliche Richtung.

In der Mitte des Bogens befindet sich ein Y-Kreuz als Fensteröffnung. Als Vorbild dazu diente offenbar die vom renommierten Künstler Heinz Mack in der Marienkapelle im historischen Gebäude des ehemaligen Collegium Marianum in Neuss verwendete Licht-Technik. Heinz Mack ist bekannt für seine Liebe zu Licht und Farben, sein Credo lautet „Ich glaube an das Licht“. Wenn die Sonne auf- und untergeht, erhält der Thywissen-Bildstock einen spezifischen Ausstrahlungs-Glanz und das Kreuz spiegelt sich an der rechten Seitenwand wieder. In den Wintermonaten, wenn die Bäume kahl sind und kein Laub tragen, ist der Bildstock sogar von der Autobahn aus zu sehen.

Auf einer kleinen Widmungsplakette am Fuße des Bildstocks heißt es: „Das Kreuz im Licht errichtet 2011 von Dr. J. Heinrich & Barbara Thywissen“. Dies kann als Motto des Bildstocks gesehen werden. Der Treppenaufgang besteht aus etwa acht Stufen in Basalt-Quadern und könnte als Symbol auf die acht Seligpreisungen des neuen Testaments verstanden werden.

Die Landmarke bildet eine Gebets- und Verweil-Station am nordrheinischen Jakos-Pilgerweg (Route 10c). Dieser führt von Nimwegen in den Niederlanden über Neuss nach Köln/Aachen. Von Norden aus kommt die Route über Moers, Krefeld und Meerbusch zur Niederdonker Kapelle und führt vorbei durch den Vogelsang über die Neusser Furth, Feldstraße, Jröne Meerke entlang der Nordkanalstraße zum Quirinus-Münster in der Neusser Innenstadt. Dabei tangiert sie das Kaarster Stadtgebiet.