Fahrgeschäfte und Preise Das kostet ein Besuch auf der Kaarster Kirmes

So ganz einfach war es diesmal nicht für Platzmeister Rico Wallfaß, den Kaarster Kirmesplatz zu bestücken. Grund dafür ist die Riesenschaukel „Excalibur“, die am Eingang des Platzes aufgebaut ist. Sie ragt 45 Meter in die Höhe und kommt auf eine Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern, die Fahrgäste sind Kräften von bis zu 5G ausgeliefert.