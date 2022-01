Kaarster Lokalität öffnet mitten in der Pandemie : Das Ginger-Konzept kommt an

Kaarst Mitten in der Pandemie hat Martina Quandt das „Ginger“ eröffnet. Der Mut hat sich bislang ausgezahlt. Mit der Eröffnung des Lokals hat sich die 51-Jährige einen Lebenstraum erfüllt.

Im November 2020 erfüllte sich die 51-Jährige sich mit der Eröffnung des „Ginger“ einen Lebenstraum – mitten in der Corona-Pandemie und kurz vor dem zweiten Lockdown. „Ich musste mich erst einmal ein paar Tage sammeln“, erinnert sich Quandt an den holprigen Start. Doch dann legte sie los und begann mit einem Fensterverkauf. Sieben Monate lang reichte sie ihren Gästen Speisen und Getränke durch das Fenster auf die Straße und konnte in dieser Zeit zeigen, was das Besondere in ihrem Laden ist. Im Juni 2021 durfte das „Ginger“ dann endlich öffnen – zuerst den Biergarten, ein paar Tage später auch den Innenbereich. Und von Anfang an haben sich die Gäste wohlgefühlt, so Quandt. „Ich glaube, dass unsere Gäste das Persönliche mögen, das ist ihnen wichtig. Sie fühlen sich hier gut aufgehoben“, erklärt die Chefin ihr Geheimrezept. Angefangen hat sie mit zwei Mitarbeitern – heute sind es fünf Festangestellte und zehn Aushilfen. „Ich bin stolz darauf, dass unser Team stetig gewachsen ist und wir keine Fluktuation haben“, erklärt Quandt. Vielen anderen Restaurants oder Cafés sind wegen der Corona-Pandemie die Mitarbeiter weggelaufen, weil sie sich beruflich umorientiert haben. „Das ist auch schön für die Gäste, immer von den gleichen Gesichtern begrüßt zu werden“, so Quandt, die vor der Übernahme des „Ginger“ als Buchhalterin angestellt war. Dies kommt ihr nun zugute, da sie als Inhaberin viel mit Zahlen und Organisation zu tun hat.