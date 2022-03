Albert-Einstein-Forum : Diese Filme zeigt das Kaarster Kino im April

Kaarst Filmfans dürfen sich im Albert-Einstein-Forum im April auf reichlich Blockbuster-Material freuen. Die angekündigten Streifen im Überblick.

Der Kino-März endet am Mittwoch (30.) mit dem Streifen „Belfast“, der für sieben Oscars nominiert war. Am 6. April geht es mit dem Seniorenkino weiter. Dann können sich wie an jedem ersten Mittwoch im Monat Senioren ab 15.30 Uhr zu Kaffee und Kuchen im Kunstcafé Einblick treffen und von dort aus ins Kino rübergehen und den Film „Der Pfad“ genießen. In diesem deutschen Abenteuerfilm sieht Journalist Ludwig Kirsch im Jahr 1940 nur einen Ausweg, um mit seinem zwölfjährigen Sohn Rolf aus dem von den Nazis kontrollierten Europa zu fliehen: ein Pfad in Südfrankreich nach Spanien über die Pyrenäen.

Eine Woche später flimmert der Streifen „Tod auf dem Nil“ nach dem gleichnamigen Roman von Agatha Christie über die Leinwand. Inhalt: Eigentlich will Hercule Poirot (Kenneth Branagh) sich während eines Urlaubs in Ägypten endlich einmal eine Auszeit von der anstrengenden Detektiv-Arbeit nehmen. Doch sein Job lässt ihn nicht ruhen: Der Mord auf dem Schiff seiner Nilkreuzfahrt drängt ihn erneut in die Rolle des Ermittlers. Der Film hat mit 127 Minuten Überlänge. Am 20. April läuft „Come on, Come on“ mit Joaquin Phoenix im Kino. Darin muss sich der New Yorker Radiomoderator Johnny nach einem Anruf von seiner Schwester Viv aus Los Angeles unerwartet um ihren Sohn kümmern. Gemeinsam begeben sie sich auf einen Roadtrip quer durch die USA.