Rund 10.000 Besucher pro Jahr Das Kaarster Kino ist eine Erfolgsgeschichte

Rund 250 Besucher sind am Mittwoch ins Albert-Einstein-Forum gekommen, um den Film „Die Wochenendrebellen“ zu sehen. Damit liegt die deutsche Komödie im Ranking der bestbesuchten Filme des Jahres im Kino Kaarst auf Platz drei. Mehr Besucher kamen nur zu den Filmen „Ein Mann namens Oscar“ und „I Wanna Dance With Somebody“. Der frühere Kulturmanager Klaus Stevens, der für das Kino verantwortlich ist, erklärt, dass im ersten Halbjahr – also von Januar bis Juni – knapp 4200 Besucher kamen und seit Juli bislang rund 3000. Insgesamt liegt die Besucherzahl in diesem Jahr damit bereits über 7000 Menschen – und das Kinojahr läuft noch ein paar Wochen. „Wir haben somit im Durchschnitt 160 Besucher pro Kinotag“, erklärt Stevens.