Kommunalpolitik in Kaarst : Das Jahr der politischen Veränderungen

Kaarst Die Kommunalwahlen sind das politische Highlight im Jahr 2020. Doch die Politik muss sich auf mehr konzentrieren.

Bildungspolitik Im Haushalt sind für 2020 weitere 85.000 Euro für das CDU-Programm „Bildungsoffensive“ eingestellt. Bereits 2019 hat die Politik insgesamt 20.000 Euro für jede Grundschule und 40.000 Euro für jede weiterführende Schule investiert – mit Erfolg. Um die Kaarster Kinder optimal auf die Zukunft vorzubereiten, müssen die Schulen auf dem neuesten Stand sein. Auch in Sachen Kitas muss die Stadt etwas tun – und ist auch schon dabei. Anfang des Jahres soll der Grundstein für die sechsgruppige Kita an der Birkhofstraße erfolgen. Das kann aber nur ein erster Schritt sein, denn die Stadt braucht in den kommenden Jahren sicher weitere Kitas, um allen Kindern einen Betreuungsplatz zusichern zu können.

Stadtrat Im September wird bei den Kommunalwahlen der neue Stadtrat gewählt. Bis dahin müssen die Parteien ihre Liste mit Kandidaten fertig haben. Ein paar bekannte Gesichter scheiden aus, sodass einige Parteien neue Anführer brauchen. Bei den Grünen werden Christian Gaumitz und Claude Köppe nicht mehr für ein Ratsmandat zur Verfügung stehen, doch die Partei ist gut gerüstet und hat in Nina Lennhof und Heinrich Hannen zwei fähige Mitglieder in der Hinterhand, die sich schon jetzt aufdrängen. Was mit Einar Rasmussen passiert, bleibt abzuwarten. Aus persönlichen Gründen hat er vorerst alle Ämter niedergelegt. Bei der FDP gibt der Parteivorsitzende Heinrich Thywissen nach Informationen unserer Redaktion seinen Rücktritt bekannt, Astrid Wehrle übernimmt das Amt. Die CDU verliert in Lars Christoph so oder so ihren Fraktionsvorsitzenden: Wenn er Bürgermeister wird, sitzt er dem Stadtrat als Vorsitzender vor, wenn er nicht gewählt wird, legt er sein Ratsmandat und damit auch seine Funktion als Fraktionsvorsitzender nieder. Wer dann übernehmen könnte, steht noch nicht fest. Doch so weit denken die Christdemokraten noch nicht, da sie bislang immer den Bürgermeister in dieser Stadt gestellt haben.