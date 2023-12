Vorstellung im Kaarster Sozialausschuss Halide Özkurt ist die erste Integrationsbeauftragte der Stadt

Halide Özkurt ist ein politischer Mensch, sie engagiert sich in Krefeld zurzeit als Sachkundige Bürgerin für die SPD. Sie ist Gründungsmitglied und stellvertretende Vorsitzende im Bundesverband des Sozialdienstes muslimischer Frauen. „Ich bin bundesweit gut vernetzt, war schon in der Islamkonferenz vertreten“, verriet die Frau, die ein Kopftuch trägt: „Ich bin sichtbar, das ist manchmal aber nicht so gut.“ Sie bezeichnete sich selbst als Netzwerkerin und Brückenbauerin. Ihr Credo: „Ohne Begegnung kein Verständnis.“ Für Halide Özkurt geht es unter anderem um die Fortschreibung des Integrationskonzepts. Sie hat schnell erkannt, dass sie in Kaarst nicht bei Null anfangen muss. Dort gibt es bereits den Arbeitskreis Asyl, den Verein „Kaarst hilft“ sowie Integrationskurse in der Volkshochschule. Sie versprach, ein offenes Ohr für alle zu haben, die sich an sie wenden. Ihr sind Medienkompetenz wichtig sowie eine Arbeit gegen Antisemitismus sowie Gewalt gegenüber Frauen.