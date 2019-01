Google-Suche in Kaarst : „Kaarst Total 2018“ toppt Ikea

Jedes Jahr lockt das Stadtfest „Kaarst Total“ mehr als 100.000 Besucher an. Im vergangenen Jahr war Sänger „Milow“ die Hauptattraktion. Foto: stadt kaarst

Kaarst Was wurde in Verbindung mit Kaarst im vergangenen Jahr am häufigsten gegoogelt?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Stephan Seeger Von Stephan Seeger Redakteur Autorendetails aufklappen Stephan Seeger (seeg) ist Redakteur bei der RP Media GmbH. zum Autorenprofil

Was haben die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, die Mondfinsternis, und die tragischen Abschiede von Daniel Küblböck und Jens Büchner gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Doch die deutschen Internet-Nutzer gaben diese Begriffe 2018 bei der Suchmaschine Google am häufigsten ein.

Wir haben bei Google nachgefragt, welche Begriffe am häufigsten gesucht wurden, die in irgendeiner Form mit Kaarst zusammenhängen. Platz eins ist dabei eigentlich klar: Das Stadtfest „Kaarst Total“ ist nicht nur eines der größten am Niederrhein, sondern auch der meistgesuchte Begriff im Zusammenhang mit Kaarst – allerdings mit der Jahreszahl dahinter, als „Kaarst Total 2018“.

Das modernste Ikea-Möbelhaus Deutschlands wurde zwar schon am 12. Oktober 2017 eröffnet, trotzdem belegt der Suchbegriff „Ikea Kaarst neu“ im Ranking Platz zwei. Die ersten vier Treffer führen direkt auf die Seiten der Ikea-Homepage – das spricht für eine gute Suchmaschinenoptimierung. Erst danach wird ein Artikel der NGZ gefunden, was Kunden alles über das neue Ikea wissen müssen.

Wer gedacht hat, dass Platz drei in der Rangliste mit dem Kaarster Schützenfest belegt ist, liegt falsch. Das kommt erst auf Rang neun – die Bronzemedaille geht überraschenderweise an „Pötschke Kaarst“. Der Begriff „Kaarster See“ liegt auf Rang vier – wahrscheinlich, weil der See als Badedomizil im Sommer nicht nur bei Kaarstern sehr beliebt ist.