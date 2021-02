Fraktionen im Kaarster Stadtrat einig : Das große Ziel heißt Konsolidierung

Kaarst Alle Fraktionen streben eine Haushaltskonsolidierung an. Einen gemeinsamen Weg zu finden, wird dabei schwierig. Die Bürgermeisterin hat den Bereich zur Chefinnen-Sache erklärt.

Die Christdemokraten wollen die Gewerbegebiete zügig entwickeln. Allerdings wird es auch Einschnitte in vielen Bereichen geben, „die wehtun“, so Kotzian: „Anders ist ein Defizit von mehreren Millionen Euro nicht beizukommen.“ Trotzdem sollen Investitionen in die nötigen Infrastrukturprojekte nicht vernachlässigt werden. Christian Gaumitz (Grüne) sieht es ähnlich. „Die Anforderungen an eine moderne und nachhaltige Infrastruktur, wie Schulen, Kitas, Radwege oder Klimaschutz erfordern in den nächsten Jahren Investitionen von rund 100 Millionen Euro. Das Geld ist gut angelegt“, sagt er. Gleichzeitig müsse bei laufenden Ausgaben gespart und die Einnahmeseite, beispielsweise durch mehr gewerbesteuerzahlende Unternehmen, verbreitert werden. Die Grünen wollen dabei in den Blick nehmen, wie Gebäude effizienter bewirtschaftet oder Verwaltungsvorgänge durch Digitalisierung schneller und kostengünstiger werden können. Gaumitz: „Wir können als Stadt nicht dauerhaft über unsere Verhältnisse leben.“

Sandra Pauen (FWG Kaarst-Die Linke) macht andere Vorschläge. „Aus unserer Sicht kommen wir nicht drumrum, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, damit wir in fünf Jahren nicht unsere Rücklagen vollständig aufgebraucht haben und in die Haushaltssicherung schlittern“, sagt sie. Die Stadt solle zur Deckung finanzieller Lücken nicht ihr „Tafelsilber“ verkaufen, Gewerbeflächen hochwertig vermarkten sowie alle kleinen und großen Ausgaben überprüfen. „Die Koalition macht sich gegenseitig Zugeständnisse, die am Ende uns alle wieder nur Geld kosten. Daher brauchen wir dringend ein Leitbild, in dem sich Verwaltung und Politik auf gemeinsame Grundlagen einigen, die sich dann nicht nur an politischen Mehrheiten orientieren und damit an gegenseitigen Kompromissen und Zugeständnissen, die in fünf Jahren schon wieder umgeschmissen werden“, fordert Pauen. Außerdem sind ihr die Erhöhung der Fraktionszuwendungen sowie die dritte eingeführte Bürgermeisterstelle ein Dorn im Auge, hier könnte man viel Geld sparen. Die Fraktion Kaarst aktiv/UWG fordert eine „Sparstrategie, mit der uns trotz externer Belastungen und interner Anforderungen eine solide Haushaltsführung gelingen kann“, wie Gerhard Schmitz erklärt. Auch die Ausgabenpolitik müsse dazu geändert werden. „Es dürfen nur noch neue Projekte und Aufgaben aufgenommen werden, die unbedingt notwendig sind. Dazu zählen weder das Lichtraumkonzept noch Parkpaletten“, so Schmtz. Um die Ausgaben zu reduzieren, müsse auch in der Verwaltung nach Synergieeffekten gesucht werden.