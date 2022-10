Weihnachtsgeschäft in Kaarst : Handel zwischen Skepsis und Zuversicht

Ein Blick in die Rathaus-Arkaden, ein beliebtes Einkaufsziel in Kaarst. Foto: jasi Foto: Simon Janßen

Kaarst In Anbetracht steigender Kosten in sämtlichen Lebensbereichen stellt sich die Frage nach der Konsum-Bereitschaft der Bürger zur Weihnachtszeit. In Kaarst versuchen Händler optimistisch zu bleiben – doch es gibt Bedenken.