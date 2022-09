Nachwuchspolitiker in Kaarst : Das erste Jugendparlament steht

Nachwuchspolitiker in Kaarst

Kaarst Das neue Gremium besteht aus insgesamt 17 Jugendlichen. Erste Amtshandlung: Vorstellung im Rat. Nun muss ein Vorsitzender gewählt werden.

20 Jahre lang hat es gedauert, nun ist es da: Das neue Jugendparlament der Stadt Kaarst ist am Donnerstag gewählt worden. 17 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren durften sich über genügend Stimmen freuen. Insgesamt hatten sich 40 Jugendliche für das Gremium beworben.

Jugendliche streben Veränderungen an

Bevor Bürgermeisterin Ursula Baum und Christian Horn, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, im Atrium des Rathauses die Namen der Gewählten in alphabetischer Reihenfolge verlasen, herrschte unter den Kandidaten eine spürbare Aufregung. „Es ist super, dass ihr euch alle beteiligt habt. Es gehört Mut dazu, sich dieser Wahl zu stellen“, sagte Baum zu den Jugendlichen und bedankte sich bei Martina Bläser vom städtischen Jugendamt, die die Wahl von Beginn an begleitete. „Es ist uns wichtig, dass ein Jugendparlament kommt. Wir hatten viele Fachleute, die gesagt haben, dass wir lieber fünf McDonalds bauen sollen“, so Baum. Nun aber habe sich der Jugendhilfeausschuss für ein Jugendparlament entschieden – und die Mitglieder stehen fest.