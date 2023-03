Blütenpracht in Kaarst Das Comeback der „Selfie-Allee“

Kaarst · Was gab es in den vergangenen Jahren nicht für kuriose Szenen in der La-Madeleine-Allee zu beobachten. In der Frühlingszeit, wenn die Kirschen in voller Blüte stehen, verwandelt sich der Ort im Herzen der Stadt in einen derartigen Blickfang, dass täglich Selfies für Instagram und Co. geschossen werden – manche holen aber auch Ideen aus der Kuriositäten-Kiste hervor.

22.03.2023, 18:00 Uhr

Kirschblütenallee am Kaarster Rathaus Foto: Andreas Woitschützke

Vor einigen Jahren ließ sich eine Dame dort nämlich sogar mit ihrem Pferd ablichten, zudem erreichte das städtische Presseamt einst eine Anfrage zu einem Oldtimer-Foto-Shooting im Schatten der zart-rosafarbenen Blüten. Szenen, die in diesem Jahr bislang ausgeblieben sind – was womöglich daran liegen mag, dass die Kirschen (vermutlich wegen des zwischenzeitlichen Wetterumschwungs) nicht ganz so prächtig blühen wie in den Vorjahren. Darum sah sich die Stadt diesmal auch nicht gezwungen, einen Appell mit der Bitte um Vorsicht beim Besuch abzusetzen.

(NGZ)