Grundreinigung hat begonnen Das Büttgener Hallenbad wird wieder hübsch gemacht

Büttgen · Seit Montag wird das Hallenbad in Büttgen gründlich gereinigt. Bei einem Vor-Ort-Besuch erklären Badmeister Thomas Dreuw und Michael Wilms von der Sportverwaltung, was im Einzelnen gemacht wird. Gleichzeitig kündigt Wilms für das kommende Jahr eine große Sanierung an.

01.08.2024 , 04:50 Uhr

Das große Becken im Büttgener Hallenbad soll, wenn alles glatt läuft, gegen Ende der Woche wieder gefüllt werden. Fassungsvermögen: Rund 580.000 Liter Wasser. Foto: Wolfgang Walter