Unternehmerfrühstück der MIT Kaarst Darum lohnt sich die Kooperation mit der Agentur für Arbeit

Um Flüchtlinge verstärkt in Arbeit zu bringen, gibt es jetzt den Job-Turbo. In letzter Zeit sei es – so Verführt – gelungen, Ukrainerinnen und Ukrainer verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Oft gebe es Probleme mit der Anerkennung von Berufsabschlüssen und Studienabschlüssen. Die Fachleute von der Arbeitsagentur gingen auf viele, sehr spezielle Fragen ein. „Ich habe selber sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Arbeitsagentur“, sagte Markus Steins. Bärbel Kohler, Mitglied des Bundesvorstands der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), bewertete die Arbeit dieser Behörde ebenfalls positiv. Ihr Credo: „Man muss sich durchkämpfen, aber sie hilft den Unternehmen weiter.“