Neues im “Hortus Multiplex“ Dagmar Spona öffnet ihren Naturgarten in Vorst für Besucher

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr besteht nun erneut an drei Tagen die Möglichkeit, den mit „Silber“ von „Tausende Gärten, Tausende Arten“ ausgezeichneten Garten „Hortus Multiplex“ in Vorst (Am Breiten Deich 15) zu besichtigen. An Fronleichnam (8. Juni) un dem darauffolgenden Sonntag (11.) öffnet Dagmar Spona ihren Garten jeweils von 10 bis 16 Uhr. Im Rahmen des vom Naturgarten e.V. initiierten „Tag der offenen Naturgartenpforte“ am 18. Juni wird der Garten von 10 bis 14 Uhr geöffnet. „Natürlich hat sich auch wieder etwas getan“, erklärt Dagmar Spona, die ihren Familiengarten seit 2020 zum Naturgarten umgebaut hat. „Im Herbst des vergangenen Jahres habe ich meine Fertiggarage begrünt, die sich prächtig entwickelt hat und auch im Garten selber gibt es Veränderungen“, sagt sie. So sind viele neue Pflanzen und Tiere dazu gekommen oder vorhandene haben sich neue Nischen gesucht.