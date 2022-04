Dänisches Unternehmen „Freetrailer“ : Drei kostenlose Anhänger zum Leihen für alle Kaarster

Kaarst Eingekauft, aber zu wenig Platz im Auto? Da will das Unternehmen „Freetrailer“ unter die Arme greifen und bietet ab sofort eine kostenlose Ausleihe von Anhängern an.

Das dänische Unternehmen „Freetrailer“ bietet den rund 43.000 Kaarster Bürgern ab sofort eine kostenlose Ausleihe eines Anhängers an, um Möbel oder schwere Haushaltsgeräte zu transportieren. Die Anhänger haben ein zulässiges Gesamtgewicht von 750 Kilogramm. „Jeder, der einen Führerschein der Klasse B oder den alten 3er-Führerschein besitzt, kann den Anhänger mieten“, erklärt Ralf Stolz, Country Manager von „Freetrailer“ in Deutschland.

Derzeit ist „Freetrailer“ in 24 deutschen Städten vertreten, so unter anderem in Duisburg, Essen oder Dortmund. In Kaarst stehen die Anhänger beim schwedischen Einrichtungshaus Ikea. Das Geschäftsmodell: Premiumpartner Ikea stellt den Platz für die Anhänger zur Verfügung, über die „Freetrailer“-App können sie gebucht werden. Laut der Homepage sind die ersten drei Stunden Leihe kostenlos, nach Ablauf müssen Gebühren gezahlt werden. Auf den Anhängern wird mit dem Ikea-Logo geworben.