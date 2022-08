Am Türkisweg in Holzbüttgen : Großeinsatz der Feuerwehr wegen Dachstuhlbrand

Die Flammen schlugen aus dem Dachfenster dieses Einfamilienhauses. Foto: Stephan Seeger

Holztbüttgen Am Türkisweg in Holzbüttgen hat es am Montagabend gegen 19 Uhr einen Brand in einem Einfamilienhaus gegeben. Eine Person wurde verletzt, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Kurz nach dem Beginn des Vogelschießens auf dem Festplatz in Holzbüttgen ist am Montagabend eine riesige Rauchwolke in den Himmel gestiegen. Nicht weit vom Schützenplatz entfernt hatte ein Dachstuhl in einem Einfamilienhaus am Türkisweg Feuer gefangen.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Stefan Breitfeld ist die Ursache bislang noch unklar. Der Brand ist auf ein Nachbarhaus übergegangen. Eine Person befand sich bereits außerhalb des Hauses und wurde an den Rettungsdienst übergeben. Auch Notfallseelsorger Gregor Ottersbach war vor Ort.

Auf der Rückseite war starker Brandgeruch zu vernehmen. Foto: Stephan Seeger

Die Feuerwehr bildete vor Ort drei Trupps, einer nahm die Löscharbeiten von der Vorderseite, einer von der Rückseite des Hauses vor, der dritte Trupp bekämpfte unter Atemschutzmasken das Feuer im Haus. „Wir sind mit allem hier, was laufen kann“, so Breitfeld. Laut dem Sprecher war es der bislang größte Einsatz für die Rettungskräfte in diesem Jahr. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an.