„Culture without Borders“ in Kaarst : Kulturhof leiht 6,5-Tonnen-Skulptur aus

Der Spezial-Kran richtet die Skulptur endgültig auf. Am frühen Nachmittag wurde das neun Meter hohe Kunstwerk geliefert. Foto: Culture without Borders

Kaarst Dem Verein „Culture without Borders“ wird eine erste internationale Skulptur für die Sommerausstellung geliefert. Sie ist von dem Bildhauer Bernar Venet.

Seit Montag ist der Kulturhof „Culture without Borders“ um eine Kunst-Attraktion reicher. Von der Galerie König aus Berlin hat sich der Verein eine Skulptur des international renommierten Künstlers Bernar Venet ausgeliehen. Und die Maße haben es in sich: Die Stahl-Skulptur ist neun Meter hoch und wiegt satte 6,5 Tonnen. Allein die Bodenplatte ist knapp drei mal 2,70 Meter groß. Dementsprechend schwierig war es für die Spedition, das Kunstwerk vor dem Kulturhof vom Tieflader zu hieven. Mit einem Spezialkran wurde sie erst auf dem Lkw angehoben, danach fuhr er ein Stück vor, die Skulptur wurde dann auf dem Rasen abgelegt und aufgerichtet. Nach rund zwei Stunden stand sie in dem für sie vorgesehenen Loch.

„Es ist das erste internationale Stück eines renommierten Künstlers, das nun bei uns steht“, sagt Bildhauer Armin Baumgarten beim Abladen der Skulptur. Der Kulturhof sei noch in Gesprächen über die Ausleihe weiterer Kunstwerke mit der Berliner Galerie. Bernar Venet gilt als einer der herausragenden Bildhauer der Gegenwart. Die Stahlskulpturen des mittlerweile 81-jährigen Franzosen stehen in vielen Museen weltweit. Venet wurde mehrfach für seine Arbeit ausgezeichnet, unter anderem erhielt er 2005 den „Chevalier de la Légion d’Honneur“, einen Verdienstorden, der am 19. Mai 1802 von Napoleon Bonaparte gestiftet wurde.

Nur einen Tag nach dieser Aktion wird am Dienstag erneut ein Lkw an den Tönishöfen vorfahren. Der hat 25 Tonnen Kies geladen, die für den Biergarten sind. An Christi Himmelfahrt öffnet der Verein den Biergarten und startet in die Sommersaison. Vor rund drei Wochen wurden auf dem Feld neben dem Kulturhof Bäume gepflanzt und Blumen gesät. Zwischen den Bäumen sollen auch Skulpturen aufgestellt werden. Auf der gegenüberliegenden Seite entsteht ein Parkplatz für die Gäste.