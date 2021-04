Maubiszentrum in Kaarst : Corona-Testzelt mit rechtsradikalen Parolen beschmiert

Kaarst Es ist ein abartiger Fall von Vandalismus: Das Corona-Testzelt vor der Stern-Apotheke im Maubiszentrum ist von Unbekannten mit rechtsradikalen Parolen beschmiert worden.

Seit dem Vorfall wird das Testzelt nun täglich auf- und wieder abgebaut. Mindestens drei Personen kümmern sich darum, der Auf- und Abbau dauert rund 15 Minuten. Für die Inhaberin und ihr Team bedeutet das tägliche Überstunden, die irgendwann auch wieder abgebaut werden müssen. Derzeit bietet die Stern-Apotheke an vier Tagen jeweils fünf Stunden lang Corona-Schnelltests an.

Das Test-Drive-in auf dem Kaarster Kirmesplatz an der Xantener Straße, das von der Inhaberin der Broicherdorf-Apotheke betrieben wird, geht nach Aussage von Ursula Baum voraussichtlich am 19. April an den Start. Zudem wurden die Kapazitäten im Testzentrum in der Pampusschule in Büttgen und auf dem Lindenplatz in Holzbüttgen mehr und mehr hochgefahren.