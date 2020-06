Finanzen der Stadt Kaarst : Corona-Krise wirkt sich auf die Stadtkasse aus

Kaarst Kämmerer Stefan Meuser hat im Stadtrat eine aktualisierte Fassung des Finanzstatus der Stadt Kaarst vorgetragen. Das Wichtigste zuerst: Von einer Haushaltssperre geht er immer noch nicht aus.

Erst dann könne er sagen, wie sich die Schätzungen auf kommunaler Ebene auswirken. Deshalb hat die Kämmerei die Bundesprognose von 7,9 Prozent in ihre Zahlen mit eingerechnet. Bereits realisierte Immobilienverkäufe sind ebenfalls in die aktuellen Zahlen mit aufgenommen, auch sämtliche politischen Beschlüsse, die in den vergangenen Monaten getroffen wurden und sich auf den Haushalt und das Jahresergebnis auswirken, sind bereits mit berechnet. „Wir haben auch die Beteiligungen unserer Töchter mit berücksichtigt“; sagt Meuser und meint damit beispielsweise die Stadtwerke.