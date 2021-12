Ein Fünftel weniger Besucher : Corona hinterlässt Spuren in der VHS

Kaarst Rund ein Fünftel weniger Besucher verzeichnet die VHS seit Beginn der Corona-Pandemie. Trotzdem wird in den nächsten Tagen ein neues, abgespecktes Programmheft gedruckt.

„Wir haben im Vergleich zu 2019 einen Einbruch von rund 20 Prozent zu verzeichnen“, räumt VHS-Leiter Karl-Heinz Kreuels ein. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Fünftel der Besucher. Kein Wunder also, dass das neue Programm geringfügig dünner ausfallen wird. Für 2022 erwartet der 64-Jährige noch keine Normalität. Hinzu kommt, dass die Verbandsversammlung höhere Honorare für die Dozenten und höhere Kursgebühren beschlossen hat – die treten allerdings erst im zweiten Halbjahr 2022 in Kraft.

Der VHS-Leiter weiß, dass es einzelne Dozenten gibt, die nicht mehr da sind und dass die Zahl der Kursteilnehmer zurückgegangen ist. Das wird besonders bei den Sprachkursen deutlich, die sich in der Vergangenheit konstant hoher Beliebtheit erfreut haben. Es scheint, als seien Fremdsprachenkenntnisse uninteressant geworden in Zeiten, in denen das Reisen nicht angesagt ist. Niederländisch war in jüngster Vergangenheit zum Teil die Sprache, die die VHS-Besucher am meisten interessierte. Früher waren Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch immer die Favoriten gewesen.