Neuer JU-Vorsitzender in Kaarst Kreuels will Mitspracherecht nutzen

Innerhalb der politischen Jugendorganisation finde derzeit ein Generationswechsel statt, so Kreuels, da viele Mitglieder durch die Arbeit oder das Studium gebunden sind. „Deshalb versuchen wir, dass sich noch mehr junge Menschen bei uns beteiligen“, so Kreuels. Denn er glaubt, dass junge Menschen Verantwortung für ihre Zukunft übernehmen müssen. „Es ist unheimlich wichtig, dass wir unser Mitspracherecht nutzen. Wir befinden uns in einem Umbruch, viele Entscheidungen sind zukunftsweisend“, sagt er. Für das Jahr 2023 hat sich Kreuels vorgenommen, schon den Grundstein für die Kommunalwahlen zu legen. „Ich habe das Gefühl, dass in Kaarst mehr übereinander als miteinander gesprochen wird. Das finde ich nicht gut. Man sollte gesellschaftlich wieder zueinander finden“, beschreibt er seinen Wunsch. Dazu will die JU mit einigen Events, die nach der Pandemie-Zeit wieder möglich sind, beitragen.