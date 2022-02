Kabarett in Kaarst : Mirja Boes hat nichts verlernt

Kaarst Die 50-jährige Kleinkünstlerin präsentierte sich im Albert-Einstein-Forum mit ihren Musikern in Bestform und begeisterte das Publikum mit ihren bizarrn Liedern.

Mirja Boes und ihre „Honkey Donkeys“ hatten in den vergangenen zwei Jahren kaum Auftritte. Aber statt Rost anzusetzen, präsentierten sich die 50-Jährige und ihre Musiker im Albert-Einstein-Forum in Bestform. Die aus Viersen stammende Kleinkünstlerin mag es ein bisschen bekloppt. Das muss man mögen und die Fans waren ziemlich begeistert. Das Programm, in der Corona-Zeit geschrieben, brachte den Zuschauern ein Stück der Leichtigkeit des Seins zurück.

Die Frau, die einst die musikalische Botschaft, dass das, was der Peter da zu bieten hat, nie im Leben 20 Zentimeter sind, unter‘s Volk brachte, philosophierte: „Heute ist morgen schon gestern.“ Oder: „Ein armes Schwein hat niemals Schwein.“ Sie stellte ihre ebenfalls gut gelaunten Musiker vor. Simon Manthey an der Gitarre wurde zum „Eric Clapton von Kaarst“ beziehungsweise zum „weißen Jimi Hendrix“. Das Lied von einer Liebe, die nicht erwidert wurde handelte vom Wurstwarenfachverkäufer. Mirja Boes nahm ihr Publikum mit in die Praxis einer Kinderärztin, zum Hoden-Check, und das Harte in der Unterhose des Jungen war zum Glück nur ein Legostein.