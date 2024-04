Volles Wochenende im Einstein-Forum Kabarettprogramm meldet sich aus der Osterpause zurück

Eingeläutet wird das Kabarett-Wochenende am Freitag (12. April) ab 20 Uhr von dem Duo „Die Puderdose“ mit dem Programm „Weiberabend“. Die beiden Busenfreundinnen Claudia Schuma und Irene Weber plaudern bei Wein, Weib und Gesang aus dem Nähkästchen und Victorias Secret bleibt nicht länger ein Geheimnis. In der Puderdose dürfen Prinzessinnen ihr Krönchen ablegen, Bitches die High Heels von den Füßen streifen und Muttis Kind und Kegel zuhause lassen, denn der Dress Code lautet: Come as you are. Wenige Karten sind für diese Veranstaltung noch zu haben.