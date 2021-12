Am Samstag in Kaarst : Comedian Jörg Knör präsentiert neues Programm

Am Samstag in Kaarst

Jörg Knör ist am Samstag zu Gast in Kaarst. Foto: Veranstalter

Kaarst Nach gefühlt endloser Zeit und „Wir müssen Draußen bleiben“ ist bei Bambi-Preisträger Jörg Knör nicht nur die Sehnsucht auf Live-Publikum gewachsen, sondern auch eine neue Bühnenshow gereift.

Dieses präsentiert er am kommenden Samstag, 11. Dezember, ab 20 Uhr im Albert-Einstein-Forum in Kaarst. Es ist ein Programm voller Wertschätzung für alles, was Künstler und Zuschauer vermisst haben: Applaus, Verzaubern, Berühren, Erstaunen, Erheitern.