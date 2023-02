Mehrgenerationen-Projekt in Kaarst Weshalb sich eine Berliner Familie für Cohousing in Büttgen entscheidet

Gerald Dissen lebt mit seiner Frau Barbara und dem kleinen Sohnemann Jakob in Berlin. Demnächst will die junge Familie aber zurück in ihre Heimat ziehen. „Wir haben noch Familie in Neuss und wollen wieder hierher kommen“, sagt Gerald Dissen im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch die Familie wollte nicht irgendeine Wohnung kaufen, sondern sind von der Idee des Mehr-Generationen-Wohnens begeistert. „Das ist in Berlin schon relativ bekannt, deshalb haben wir gesucht, ob es so etwas auch im Rheinland gibt“, sagt Dissen. Und das gibt es: In Büttgen an der Birkhofstraße wird aktuell ein solches Cohousing-Projekt umgesetzt. Nach einer kontroversen Diskussion, in der Für und Wider gegeneinander abgewogen wurden, entschied sich die Familie am Ende für das Projekt und trat der Planungs-GbR bei.