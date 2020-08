Kaarst – Tuppenhof in Vorst zeigt Dokumentation : Clowns bringen Spaß in Krisenregion

Vorst In der Dokumentation „Joy in Iran“ bringen Clowns vernachlässigte Menschen zum Lachen. Auf dem Tuppenhof wurde der 90-minütige Film vor 40 Zuschauern gezeigt. Zuvor trat Angelika Marx von der Sektion „Clowns ohne Grenzen“ auf.

„Clowns ohne Grenzen“ sind Ehrenamtler, die das Lachen in die tristesten Winkel dieser Erde bringen. Um diese Clowns ging es in der Reihe „Dienstags im Tuppenhof“. Die rund 40 Besucher bekamen den Film „Joy in Iran“ von Walter Steffen zu sehen. Zuvor gab Angelika Marx aus Köln von der Sektion NRW „Clowns ohne Grenzen“ eine Kostprobe ihres Clowns-Könnens. Und sie erzählte, wie alles angefangen hatte. Die Kinder aus dem ehemaligen Jugoslawien waren so traurig. Eine Schulklasse in Spanien beauftragten einen Clown, um die kleinen Kriegsflüchtlinge aufzuheitern. „Wir wollen Kindern eine Freude machen, die sonst nichts haben“, erklärte Angelika Marx.