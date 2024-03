Realschule in Kaarst Claudia und Detlef Sauer erwecken Schulkiosk zu neuem Leben

Ein paar Schüler kaufen noch schnell vier Lollis. „Die dürft ihr aber nicht im Unterricht essen, dann bekommt ihr Ärger“, ruft Claudia Sauer ihnen zu. Gemeinsam mit ihrem Mann Detlef ist Sauer seit dem 1. März offiziell für das Kiosk in der Realschule Kaarst verantwortlich. Zuvor war sie die gute Seele der Gesamtschule Büttgen, doch mit dem Umzug in das neue Gebäude endete die Zeit der Sauers. Ganz zum Unmut der Schüler und Eltern. Diese sammelten insgesamt 675 Unterschriften, um die Stadt davon zu überzeugen, dass die beiden 65-Jährigen weiterhin das Kiosk in der Gesamtschule betreiben sollen, doch es brachte nichts, Claudia und Detlef Sauer mussten das Kiosk in der Gesamtschule abgeben. „Die Schüler sind heute noch richtig traurig“, sagt sie. Angefangen hat Claudia Sauer vor 15 Jahren mit dem Verkauf von Brötchen und anderen Snacks im Georg-Büchner-Gymnasium. Da ihre Tochter die damalige Realschule in Büttgen besuchte, wechselte sie dorthin. Dort arbeitete sie sich aus einer Insolvenz heraus, ehe die Zahlen der Schüler durch die Zusammenlegung der Haupt- und Realschule anstieg. Claudia und Detlef Sauer sorgten in der Gesamtschule nicht nur für die Verpflegung der Schüler, sondern standen ihnen auch bei Liebeskummer oder familiären Problemen stets mit Rat und Tat zur Seite.