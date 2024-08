MIT zeichnet Kaarster Unternehmer des Jahres aus Claudia Pape – die gute Seele des Maubishofs

Claudia Pape zog mit ihrer Familie im Jahr 2000 nach Kaarst. Die gelernte Arzthelferin hatte damals schon den Traum von einem eigenen kleinen Café. Allerdings fehlten die geeigneten Räumlichkeiten. Doch Pape gab nicht auf – und fand eine Alternative: den Kaffeewagen „Tüt Tüt“, einen umgebauten roten Citroen Hy. Dieser ist seit März 2013 eine feste Institution auf dem Wochenmarkt – auch wenn Pape anfangs ein Platz am Rand des Marktes zugewiesen wurde, da es die Befürchtung gab, dass ein Kaffeewagen nicht laufen würde. Doch das „Tüt Tüt“ läuft bis heute, und das trotz verschiedener Rückschläge und Reparaturen am Wagen. „Claudia hat durchgehalten und das Tüt Tüt zu einem Markenzeichen auf dem Wochenmarkt gemacht“, erklärte der MIT-Vorsitzende Markus Steins. Das „Tüt Tüt“ wurde bekannter – und für andere Veranstaltungen gebucht. Unter anderem für das Frankreich-Fest in Düsseldorf oder den Weihnachtsmärkten auf dem Rittergut Birkhof sowie in Kaarst.