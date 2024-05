Generalitätsehrenabend in Kaarst Christoph Klever wird mit Zapfenstreich verabschiedet

Man braucht keine hellseherische Fähigkeiten, um vorhersagen zu können, dass am Freitagabend wieder ein hundertfaches „Zoch, Zoch“, aus dem Zelt zu hören sein wird. Die Frage an die Züge und Gesellschaften, ob sie am Volks- und Heimatfest teilnehmen werden, ist reine Formsache, eine Tradition. Im Mittelpunkt stehen beim Generalitäts- und Königsehrenabend General Klaus Gehlen und Schützenkönig Hans-Joachim I. Dicken. Im Laufe des Abends werden Silberne Verdienstkreuze und Königsorden verliehen. Der Freitagabend klingt mit einer Besonderheit aus: Auf dem Festplatz rund um die Vogelstange am Eingang des Festzeltes wird es einen Großen Zapfenstreich zu Ehren von Christoph Klever geben. Er war 22 Jahre lang als Schützenmeister im Vorstand aktiv und wurde auf der Jahreshauptversammlung im Januar zum Ehrenvorstandsmitglied und Ehrenschützenmeister ernannt.