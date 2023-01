Drei Mitgliederversammlungen in Kaarst Schützenmeister gibt Amt in jüngere Hände

Nach der Messe in Kaarst startet die Versammlung im Albert-Einstein-Forum gegen 11.30 Uhr. Die Versammlung muss einen neuen Schützenmeister wählen, denn Christoph Klever legt sein Amt nach 21 Jahren nieder. „Christoph hat viele Ideen in die Planungen der Bruderschaft eingebracht“, erklärt Claus Schiffer, Präsident und Brudermeister, auf Anfrage. Allerdings hat die Kaarster Bruderschaft schon einen potenziellen Nachfolger gefunden, der bereits im vergangenen Jahr als stellvertretender Schützenmeister fungiert hat: Christian Guder. Guder hatte bislang das Amt des Jungschützenmeisters inne, für das die Jungschützenabteilung auf ihrer Versammlung am vergangenen Freitag in Niklas Fuhrmann einen neuen Vorsitzenden gewählt hat. Dieser muss am Sonntag von der Versammlung noch bestätigt werden. Auch die Wahl des Geschäftsführers steht auf dem Programm, dort wird der Vorstand den amtierenden Schützenkönig Stefan Stamm zur Wiederwahl vorschlagen. Zudem wird Schiffer einen Ausblick auf das Schützenjahr 2025 geben, in dem die Bruderschaft ihr 575-jähriges Bestehen feiert.