Politik in Kaarst : Christian Horn als CDU-Vorsitzender wiedergewählt

Holzbüttgen Auf der Mitgliederversammlung des Stadtverbandes macht der Vorsitzende eine Kampfansage – zudem gab es Unklarheiten bei Altersfragen. Worum geht es dabei?

Als am Dienstagabend die CDU in der Gaststätte Bischofshof zu ihrer Mitgliederversammlung zusammenkam, wurden Bürgern einen Steinwurf entfernt in der Lukaskirche gleichzeitig die Pläne für das Wohnquartier „Commerhof“ präsentiert. Dabei war es die CDU, die diese Bürgerversammlung initiiert hatte. Laut des Vorsitzenden Christian Horn habe keine Veranstaltung im städtischen Kalender gestanden. „Man sieht, innerhalb der Stadt läuft die Kommunikation nicht rund“, so Horn.

Vor rund einem Jahr wurde der CDU-Parteivorstand für ein Jahr neu gewählt, in diesem Jahr standen die turnusgemäßen Wiederwahlen an. Christian Horn bleibt mit einem starken Ergebnis (58 Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen, eine Enthaltung) Vorsitzender der größten Partei im Stadtgebiet, auch seine Stellvertreter Guido Otterbein (55/3) und Elke Bong (57/2) wurden wiedergewählt. Den Vorstand komplettieren Schatzmeister Hans-Georg Schell, Stellvertreter Rainer Milde, Geschäftsführer Volker Begas und Mitgliederbeauftragter Klaus Gerdes. Bei der Wahl der 14 Beisitzer zog Heinz Kampermann, der während der Kommunalwahl öffentlich für Bürgermeisterin Ursula Baum geworben hatte, den Kürzeren. Dagegen schaffte es der erst 15 Jahre alte Conrad Kreuels. Ob seine Wahl allerdings Bestand hat, muss der Kreisvorstand nun im Nachhinein klären. „Es wird gerade geprüft, ob ein 15-Jähriger gewählt werden darf“, so Horn. Sollte sich herausstellen, dass Kreuels nicht hätte gewählt werden dürfen, würden vorerst 13 Beisitzer dem Vorstand angehören und der 14. Platz auf der nächsten Mitgliederversammlung möglicherweise neu gewählt werden. Bereits vor seiner Wahl hatte Horn die Mitglieder mit einer für ihn ungewöhnlichen Kampfansage auf die Kommunalwahlen 2025 eingestimmt. „Wir haben wieder Ruhe in die Partei gebracht. Das war nach dem aufreibenden Bürgermeisterwahlkampf gut so“, erklärte Horn. Primäres Ziel für die Wahlen 2025 sei es nicht nur, die stärkste politische Kraft in Kaarst zu werden und alle Wahlkreise zu gewinnen. „Wir wollen auch wieder den Bürgermeister stellen“, so Horn. Kaarst brauche einen Bürgermeister, „der nicht nur Social-Media-Posts von sich gibt“, sondern dafür arbeitet, dass die Stadt weiterhin eine finanziell unabhängige, lebenswerte und lebendige Stadt ist. „Dieses Ziel ist aktuell ausbaufähig und kann nur mit der CDU gelingen. Wir sind die einzige Partei, die dieses Ziel verwirklichen kann“, so Horn. Dafür müsse seine Partei loyal und geschlossen auftreten und als Partei in der Öffentlichkeit wahrnehmbar sein.