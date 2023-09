Kabarett in Kaarst Christian Ehring bringt Publikum trotz Chaos auf der Welt zum Lachen

Kaarst · Kabarettist Christian Ehring ist am Freitag im ausverkauften Albert-Einstein-Forum aufgetreten und hat das derzeitige Chaos in der Welt in sein neues Programm „Auf Stand“ verpackt. Am Ende wurde er ein wenig demütig.

17.09.2023, 14:17 Uhr

Christian Ehring Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Rudolf Barnholt