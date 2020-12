Evangelische Kirche in Kaarst : Christ-Vesper als Stream im Internet

Kaarst Die evangelische Kirche strahlt die aufgenommene Feier an Heiligabend aus. Für die Durchführung ist viel technisches Equipment nötig – und eine Reihe von Ehrenamtlern.

Große Geschäftigkeit am vierten Adventswochenende in der evangelischen Auferstehungskirche: Die Proben für die Aufzeichnung des Streaming-Gottesdienstes, der an Heiligabend zu sehen ist, laufen auf Hochtouren. „Normal“ wirkt nur der festlich geschmückte Tannenbaum und die darunter aufgestellte Krippe. Sonst dominieren leere Stühle und sehr viel technisches Equipment den Kirchenraum. Auf der Empore ist auf vielen Tischen die Technik aufgebaut, Scheinwerfer tauchen alles ins richtige Licht und zwei fest installierte Kameras werden die wichtigste Rolle spielen. Pfarrer Martin Pilz, jetzt mal als „Regisseur“ unterwegs, hat alles fest im Blick und Klemmbretter mit Zetteln helfen beim korrekten Ablauf.

Zwar ist die Live-Übertragung eines Gottesdienstes nichts Neues für die Gemeinde und wurde bereits zu Ostern eingesetzt. Jetzt wird der Weihnachtsgottesdienst aufgezeichnet, was zwar die Chance der Fehlerkorrektur bietet. Trotzdem bleibt ein hoher Anspruch: „Wir wollen ein richtig schönes Ergebnis“, erklärt Martin Pilz. Damit der Gottesdienst möglichst „echt“ wirkt, startet die Aufnahme exakt um 17.30 Uhr – zu dieser Zeit würde auch an Heiligabend die Christvesper in der Auferstehungskirche beginnen. „Dann stimmen die äußeren Bedingungen wie Dunkelheit auf jeden Fall“, so der Pfarrer.