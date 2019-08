Ferienprogramm in Vorst : Chillen, spielen und basteln in der Zeltstadt

Chillen, spielen und basteln in der Zeltstadt

Ferienprogramm in Vorst

Vorst Über 50 Kinder und Jugendliche genießen eine Woche mit einem attraktivem Programm.

Vorst Das Malefiz-Spiel ist halb fertig aufgemalt, daneben trocknen Spielfiguren aus Fimo. Aber dann ist erst einmal das Kartenspiel „Werwolf“ angesagt: „Das wird am liebsten in jeder freien Minute gespielt“, sagt Martin Schlüter und lacht. Der Diplom-Pädagoge leitet zum 16. Mal die Zeltstadt U 16 für 11- bis 15 jährige Kinder und Jugendliche auf dem Gelände des Georg-Büchner-Gymnasiums in Vorst.