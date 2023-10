Chefarzt besucht Probus-Club Kaarst „Die meisten psychisch Kranken sind harmlos“

Probus-Präsident Günter Kopp hatte mit diesem Thema den richtigen Riecher. 38 Zuhörer, darunter 14 Gäste, waren in „Johnens Tenne“ gekommen und hatten eine Menge Fragen. Eine Vielzahl von Clubmitgliedern zeigte Interesse, auch an einer Führung durch die Klinik teilzunehmen. Christian Lange-Asschenfeldt nutzte die einstündige Redezeit, um nicht nur sein Haus vorzustellen, sondern auch die einzelnen Krankheitsbilder zu skizzieren, um auch die Angst vor psychischen Erkrankten zu nehmen. Waren Patienten mit psychischen Krankheiten früher oftmals stigmatisiert, so wird heute in der Gesellschaft viel offener etwa mit Depressionen umgegangen. Dazu beigetragen hätten auch prominente Sportler, etwa der Suizid des Torwarts Robert Enke 2009. Im September begann der Prozess gegen den offenbar geistig verwirrten Angeklagten einer tödlichen Messerattacke in einem Zug bei Brockstedt. So schaffen es psychisch Kranke immer wieder, in die Schlagzeilen zu kommen – was zu einem schiefen Bild führe. „Die meisten psychisch Kranken sind harmlos“, sagte der Klinikchef. Wobei die Oberberg Klinik in Kaarst über keine geschlossene Abteilung verfügt.