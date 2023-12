Corona war der Todesstoß Chamäleon-Theater löst sich auf

2019 trat der gesamte Vorstand zurück, um einen Generationenwechsel einzuleiten, so Christa Gerigk-Jauernik im Gespräch mit unserer Redaktion. Es wurde auch ein fünfköpfiges Team gewählt, das eigentlich als Nachwuchsteam durch jahrelange Mitarbeit im Verein gut geeignet schien. Nur habe die Vorstandsarbeit anschließend einfach nicht gut funktioniert: Familiengründungen und berufliche Tätigkeiten standen zu sehr im Vordergrund. Für 2020 war die Aufführung von „Der Held in mir“ geplant, doch kurz vor der Premiere machten die Corona-Pandemie und der anschließende Lockdown alle Pläne zunichte. Das war quasi der Todesstoß für den Verein. Bei erneuten Vorstandswahlen 2022 wollte niemand mehr antreten, sodass die Gründerin vergeblich versuchte, neue Vorstandsmitglieder zu rekrutrieren. Nach einem Aufruf in dieser Zeitung fanden sich immerhin zwei Interessierte – aber das reichte nicht. Auch die Idee einer kommissarischen Leitung wurde verworfen. Zu der Vollversammlung im Januar 2023 erschienen nur noch wenige Mitglieder und der Beschluss, sich endgültig aufzulösen, wurde relativ „schmerzlos“ gefasst, so Christa Gerigk-Jauernik.