Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“ Keramik-Store soll im Juni fertig sein

Es hat sich Einiges getan seit unserem letzten Besuch im „Keramik-Palast“ an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße im Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“. Von außen ist das Gebäude so gut wie fertig, in der kommenden Woche soll mit der Inneneinrichtung der Büro- und Ausstellungsflächen begonnen werden. Denn im Mai sollen die ersten Mieter in das futuristische Gebäude ziehen, im Juni ist mit der Fertigstellung der Ausstellungsfläche des Unternehmens „Fliesen Hüning“ im Erdgeschoss zu rechnen. Das ist jedenfalls der Plan, wie Peter Schuck, Marketingleiter bei dem Fliesen-Unternehmen und für das Objekt in Kaarst zuständig, erklärt. Geplant wurde die Immobilie von Roland Hüning und dem Neusser Stadtplaner Eckehard Wienstroer. „Die beiden sind froh, dass es so umgesetzt werden konnte, wie es geplant wurde“, erklärt Schuck. Fünf Mietverträge für die Büroflächen in den oberen Geschossen sind bereits unterschrieben. „Es ist ein interessanter Mix, das wird spannend“, glaubt Schuck. Im Mai werden unter anderem ein Experte für interne Kommunikation und ein Profi im Bereich Abrechnungs- und Kassensystem für Sanitärhäuser in das Gebäude ziehen. Auch ein Generalunternehmer für den Bau von Lagerhallen zieht ein. Die Büroflächen im dritten Obergeschoss sind von einem Unternehmen angemietet, dass beispielsweise Keramikserien für Sanitärunternehmen herstellt. Zudem hat sich „Fliesen Hüning“ einen rund 160 Quadratmeter großen Schulungsraum eingerichtet, der auch an andere Unternehmen vermietet werden kann.