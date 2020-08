Im Gewerbegebiet Kaarster Kreuz : CDU will Ringstraße nach Helmut Kohl benennen

Kaarst Noch hat die im Bebauungsplan Nummer 99 vorgesehene Ringstraße im Gewerbegebiet Kaarster Kreuz keinen Namen. Das soll sich nach Meinung der CDU schnellstmöglich ändern.

Für den Planungs- und Verkehrsausschuss am kommenden Mittwoch haben die Christdemokraten einen Antrag gestellt, in dem sie die Straße ab der Einmündung der Hans-Dietrich-Genscher-Straße nach dem sechsten Kanzler der Bundesrepublik benennen wollen: Helmut Kohl.

Helmut Kohl war von 1982 bis 1998 im Amt. Als „Kanzler der Deutschen Einheit“ ist er in die Geschichte des Landes eingegangen und wegen seiner Verdienste um die Wiedervereinigung zweiter Ehrenbürger Europas. Die Kaarster CDU begründet ihren Antrag damit, dass Helmut Kohl durch sein Wirken und die Treffen mit dem französischen Präsidenten Francois Mitterand am 4. Januar 1990 sowie den Zusammenkünften mit Michael Gorbatschow am 10. Februar 1990 in Moskau sowie vom 14. bis 16. Juli 1990 im Kaukasus „beherzt und mutig die sich den Deutschen bietende historische Chance ergriffen hat, wieder vereint in einem Deutschland leben zu können“.