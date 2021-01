Digitale Vorstandssitzung der Kaarster Union : CDU-Vorstand beschließt Fahrplan für die nächsten Wochen

Kaarst Der CDU-Stadtverband Kaarst-Büttgen hat mit einer etwas anderen Art das politische Jahr 2021 eröffnet. Der Vorstand ist zu einer Video-Konferenz mit 15 Mitgliedern zusammengekommen.

Zudem fasste der Vorstand den Beschluss, möglichen Kandidaten für den Vorsitz zusätzliche Kommunikationsoptionen anzubieten. So soll demnächst ein Rundschreiben an die rund 450 CDU-Mitglieder im Stadtverband geschickt werden, in dem das Wahlverfahren erläutert wird. Interessierten Bewerbern soll die Möglichkeit geboten werden, Unterlagen für ihre Kandidatur zu einem bestimmten Termin vorzulegen. Und zwar so rechtzeitig, dass die Unterlagen gemeinsam mit der Einladung zur Versammlung versandt werden können.