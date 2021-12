Kaarster for Future : Klimainitiative will Bürgerversammlung juristisch ausbremsen

Kaarst Kurz vor der letzten Ratssitzung des Jahres geht es zwischen der Klimainitiative „Kaarster for Future“ (KFF) und der schwarz-grünen Koalition heiß her.

CDU und Grüne reagieren verwundert über den Brief. Im Teilkonzept Radverkehr seien viele Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs enthalten, die teilweise über das hinaus gingen, was Kaarster for Future beantragen. „Die CDU sieht es als ihre Pflicht an, dafür zu sorgen, dass die Bürger so umfassend wie möglich informiert werden, um eine Entscheidung treffen zu können“, heißt es in einer Stellungnahme. „Es erschließt sich der CDU nicht, wie eine Bürgerinitiative, die an anderer Stelle selbst Bürgerinformationsveranstaltungen fordert, sich gegen eine Information der Bürger aussprechen kann“, heißt es. Dass die Klimainitiative die Information der Bürger verhindern wolle, lasse vermuten, dass es den Akteuren nicht um die Sache, „sondern darum, ihren eigenen Willen durchsetzen“, gehe. „Das hat aus Sicht der CDU rein gar nichts mit Bürgerbeteiligung zu tun.“