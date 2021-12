Kaarster Stadtpark : 100.000 Euro für neue Holzbrücke

Kaarst CDU und Grüne haben die finanzielle Grundlage für die Erneuerung der Brücke im Stadtpark geschaffen. Für das Projekt werden im kommenden Haushaltsjahr trotz angespannter Lage Mittel bereitgestellt.

Für das Projekt werden im kommenden Haushaltsjahr trotz angespannter Lage Mittel in Höhe von 100.000 Euro bereitgestellt – allerdings ist diese Summe mit einem Sperrvermerk versehen. Experten hatten die hohe Summe der schwarz-grünen Koalition genannt, wie es im Ausschuss hieß. „Der Stadtpark ist ein wichtiges Stück Lebensqualität in der Kaarster Innenstadt. Wir möchten dafür sorgen, dass die Brücke über den See wieder genutzt werden kann“, sagt Maarten Gassmann, finanzpolitischer Sprecher der Grünen: „Umso mehr wundert es uns, dass dieses Vorhaben keine Zustimmung bei den anderen Fraktionen gefunden hat.“

Der Antrag erhielt drei Gegenstimmen, vier Ausschussmitglieder enthielten sich. Die zehn Mitglieder der CDU und der Grünen stimmten dafür. Dennis Oscheja, finanzpolitischer Sprecher der CDU, ergänzt: „Wenn keine finanziellen Mittel in 2022 vorhanden sind, passiert nichts. Es kann doch nicht sein, dass das alles auf Jahre so bleibt und die Menschen vor diese hässlichen Barken laufen. CDU und Grüne wollen, dass da zeitnah etwas passiert.” Dirk Salewski (FDP) wollte wissen, ob dieser Antrag nicht dem Beschluss entgegenstehe, im Jahr 2021/2022 keine weiteren Investitionen vorzunehmen. „Für 2022 haben wir noch Luft“, erklärte Kämmerer Stefan Meuser daraufhin. Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart erklärte, dass der eigentliche Plan war, die Brücke im Rahmen des Konzeptes Innenstadt/Stadtpark zu erneuern. „Wir müssen sehen, was der Markt hergibt. Die vorbereitenden Maßnahmen laufen seit einem Jahr. Wir werden es sicherlich hinbekommen, die Brücke zu erneuern. Die Frage ist, zu welchen Kosten“, so Burkhart.