Versammlung in Kaarst : CDU-Mitglieder finden deutliche Worte nach Wahl-Desaster

Kaarst Auf der ersten Mitgliederversammlung nach dem Bundestagswahlkampf durften sich die Kaarster CDU-Mitglieder zum desolaten Wahlergebnis äußern.

„Wenn ich an die CDU denke, schlafe ich schlecht“, sagte Bodo Korzyniewski. Es gebe Parallelen zwischen der Bundestagswahl und der Kommunalwahl 2020: Streit in der eigenen Partei und einen „grottenschlechten“ Wahlkampf. Die SPD habe es geschafft, mit drei „billigen“ Themen die Wahl zu gewinnen. Für die Landtagswahl im kommenden Jahr forderte er: „Geben Sie uns Gründe, den Menschen sagen zu können, wofür die CDU steht. Ansonsten werden wir wieder verlieren.“ Auch Marcel Schulze Bomke-Vossschulte malte ein düsteres Zukunftsszenario. „Man muss sich mal die Frage stellen, wer in 20 Jahren noch die CDU wählen soll“, sagte er. Der Kirche breche die komplette Jugend weg, und diese komme nicht wieder. Vor allem bei den Erstwählern war das Ergebnis aus CDU-Sicht mit zehn Prozent eine Katastrophe. „Daran sieht man, wer den Wahlkampf mit Themen gefüllt hat“, so Schulze Bomke-Vossschulte. Die Themen Mindestlohn (SPD) und Freiheit (FDP) haben funktioniert. Seiner Meinung nach müssen die Jungwähler zurückgewonnen werden. „Wenn die Junge Union als besten Freund die Senioren-Union hat, stimmt etwas nicht. Sie muss in den Widerspruch gehen und die Partei antreiben.“ Josef Johnen kritisierte vor allem das Verhältnis zwischen CDU und CSU. „Unser Poltergeist aus München hat so viel kaputt gemacht, das ist unterirdisch“, sagte er. Lars Christoph bemängelte, dass im Wahlprogramm keine richtige Themen standen und blickte bereits auf die Landtagswahlen. „Wir müssen drei, vier greifbare Themen haben, die wir an den Wahlständen an die Menschen bringen können. Und wir brauchen früher als Armin Laschet ein Kompetenzteam. Vier Wochen vor der Wahl ein Team zu benennen, war viel zu spät.“