CDU-Neujahrsempfang in Kaarst Seitenhieb gegen den Koalitionspartner

Als Gastredner traten Christian Lange-Asschenfeldt, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Oberberg-Fachklinik, Feuerwehr-Chef Andreas Kalla sowie Sebastian Kamp und Marcel Hellingrath von der DLRG auf und stellten ihre Institutionen vor. Für Lange-Asschenfeldt war es die erste Möglichkeit überhaupt, vor einem größeren Publikum über die Tätigkeiten in der 2020 eröffneten Klinik, in der das gesamte Spektrum psychischer und psychosomatischer Erkrankungen behandelt wird, zu sprechen. „Wir wollten im Sommer 2020 ein rauschendes Fest feiern, das hat nicht geklappt. Deshalb war unser Start etwas holprig und ich bin froh, heute erstmals in einem etwas größeren Rahmen über unsere Klinik zu sprechen“, sagte Lange-Asschenfeldt. Feuerwehr-Chef Kalla referierte ebenfalls über die schwierige Corona-Zeit, in der private Treffen unter den Feuerwehrleuten nicht möglich waren. „Das war eine schwierige Zeit für uns alle“, so Kalla. Auch über die Attacken auf Einsatzkräfte wie zuletzt an Silvester sprach er. In Kaarst gab es bislang noch keine Angriffe, aber es sei eine Zunahme von verbalen Entgleisungen gegenüber der Feuerwehr zu erkennen. Sebastian Kamp und Marcel Hellingrath stellten die Arbeit der DLRG-Ortsgruppe Kaarst vor, die weit über die Aufsicht an den Sommer-Wochenenden am Kaarster See hinaus geht.