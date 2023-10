Pläne für Kaarster Innenstadt CDU-Mann unterstützt Bürgerbegehren „Stoppt das Parkhaus“

Rund 1000 Unterschriften hat Sandra Pauen bei der Verwaltung bereits abgegeben, rund 1500 fehlen noch, um den Weg für das Bürgerbegehren „Stoppt das Parkhaus Pestalozzistraße“ frei zu machen. Der Antrag für das Bürgerbegehren mit dem Passus, dass „circa 30 Bäume“ weichen würden, lag der Verwaltung nach Angaben von Pauen drei Monate zur Bearbeitung vor, ehe ihr fünf Tage vor der letzten Ratssitzung am 14. September mitgeteilt wurde, dass der Antrag so nicht bestehen bleiben könne, da die Zahl der Bäume, die abgeholzt werden müssten, auch geringer sein könnte. Alle Unterschriften, die bis zu diesem Zeitpunkt geleistet wurden, waren demnach ungültig. Also sammelte Pauen erneut Unterschriften bei den gleichen Bürgern ein, der Antrag blieb auf der Tagesordnung stehen und wurde schließlich abgenickt.