Beschluss im Planungsausschuss : Kaarst prüft mögliche Standorte für Leihfahrräder

Kaarst könnte ein Verleih-System für Fahrräder bekommen. Foto: dpa/Marius Becker

Kaarst Die Stadt Kaarst hat vom Planungsausschuss den Auftrag bekommen, zu prüfen, welche Standorte Sinn für Leihfahrräder ergeben. Dieser Antrag der CDU wurde jetzt einstimmig beschlossen, auch wenn in der Diskussion leichten Gegenwind gab.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Lars Christoph brachte die Bahnhöfe und „andere zentrale Stellen“ ins Gespräch, wo sich Pendler, die mit der Bahn nach Kaarst kommen, Fahrräder ausleihen und damit durch die Stadt fahren können. „Wir haben auch schon Kontakt zur Firma Nextbike aufgenommen“, sagt Lars Christoph. Diese hat an der Universität in Düsseldorf bereits ein Leihgeschäft mit Fahrrädern etabliert und sich in ersten Gesprächen nicht abgeneigt gezeigt. „Das ist noch keine Zusage, aber sie werden das prüfen“, teilte Christoph mit.

Anja Weingran von der SPD wunderte sich allerdings über diesen Antrag. „Wir haben jetzt nicht die größten Pendlerströme nach Kaarst. Wie kommt man auf so eine Idee, dass man das in Kaarst braucht? Eigentlich hat jeder in Kaarst sein Fahrrad“, betontet sie.

Ihr Parteikollege Herbert Palmen wehrt sich gegen die Idee, in der Stadt ein Fahrrad-Leihgeschäft zu etablieren. „So sinnvoll das auch ist, wir werden ein Stadtbild haben, das nicht mehr schön aussieht. Die Dinger werden überall abgestellt“, findet Palmen. Die Grünen sind unterschiedlicher Meinung. Während Claude Köppe den Antrag als „sinnlos“ betitelt, glaubt Heiner Hannen, dass diese Leihfahrräder erfolgreich sein könnten. „Wenn die S8 in Büttgen ankommt und die Leute mit dem Fahrrad nach Vorst oder Holzbüttgen fahren könnten, wäre das ganz gut“, so Hannen. Man müsse bei den Ausleih-Systemen darauf achten, immer zu wissen, wo das Fahrrad denn ist.