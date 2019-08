Antrag an Kulturausschuss : CDU fordert Aufarbeitung jüdischen Lebens in Kaarst

Kaarst Die CDU setzt ein schwieriges Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kulturausschusses: die Aufarbeitung der Geschichte des jüdischen Lebens in Kaarst während der Zeit des Nationalsozialismus.

„Aufgrund des Besuches von Frau Charlotte Knobloch bei unserem Neujahrsempfang wurde von Seiten der Jungen Union und der CDU im Stadtarchiv nachgefragt, wie es sich in Bezug auf jüdisches Leben in der Zeit des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 verhalten hat. Leider liegt nur eine sehr oberflächliche Betrachtung dieser Zeit dem Kaarster Archiv vor“, erläutert CDU-Partei- und Fraktionschef Lars Christoph den Anstoß für den Antrag. Gerade bei der Jungen Union sorgte dieser Befund für weiteres Nachdenken. „Im letzten Jahr gedachte die Bundesrepublik Deutschland 100 Jahre Ende des ersten Weltkriegs, so werden wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch das Ende der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten in diversen Gedenktagen begehen. Gerade auch im Hinblick auf den eigenen Anspruch der Kaarster Stadtgeschichte ist es dringend geboten, dieses Feld aktiv und intensiv zu erforschen“, erklärt Sven Ladeck, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Mitglied des Vorstandes der Jungen Union.